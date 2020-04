‘বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর অতিরঞ্জিত’

আন্তর্জাতিক কয়েকটি গণমাধ্যমে বাংলাদেশে ২০ থেকে ৫০ লাখ মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করে যে খবর প্রকাশ করা হয়েছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অতিরঞ্জিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

শনিবার (৪ এপ্রিল) সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ জন।শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেছেন ৩০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৫৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয় ও মোট ৪৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বলেও জানানো হয় ব্রিফিংয়ে।