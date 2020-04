ভাড়া দিতে না পাড়ায় মা-মেয়েকে হাতুড়ি দিয়ে পেটালো বাড়িওয়ালা!

ডেস্কঃ সাভারের আশুলিয়া বাইপেল অঞ্চলে গফুর মন্ডল তার ভাড়াটিয়া খোরশেদাকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। তার বাড়িতে খোরশেদা বহু দিন ভাড়া থাকতেন। ঠিক মত ভাড়াও দিতেন। কিন্তু মাঝে অল্পদিনের ভাড়া দিতে না পাড়াই মারে তাকে আহত করে বাড়ির মালিক গফুুুর। যখন মারে তখন তার ১০ বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে হাত ভেঙে দেয় সে।

এই গফুর মন্ডল বাড়িওলা, এর মত শতসহস্র ঘটনা ঘটছে বাড়িওয়ালার তত্বাবধানে যার নিউজ আসতেছে না বল্লেই চলে।

আশে পাশে অন্য বাড়াটিয়ারা বাধা সত্বে তাদেরকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারে সে।

ভুক্তভোগী এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ব্যাপারে তিনি থানায় মামলা করার সাহস পাচ্ছেন না। প্রানের ভয়ে গরীব অসহায় খোরশেদা দিন যাপন করছেন।

হাসপাতালের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করা সত্বে বলেন, তাকে হাতুড়ি দিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম করা হয়েছে। অল্পের জন্য সে বাঁচে গেছে। তার মাথা মগজে আঘাত লাগলে সে মারাও যেতে পারতো। এখন সে বিপদ মুক্ত আছে কিছুদিন রেস্ট নিলে ঔষধ খেলে সুস্থ হবেন আশা করছি।