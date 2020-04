শিক্ষকের সন্তানের দুধের টাকা পাঠিয়ে দিলেন জেলা প্রশাসক

মাদ্রাসা বন্ধ। বেতনের টাকা পাননি। প্রাইভেট টিউশনেরও সুযোগ নেই। পরিবার পরিজন নিয়ে চরম অসহায় এক শিক্ষক। অঘোষিত লকডাউনে কার্যত অচল বরগুনা জেলা।

বাসার খাদ্য ফুরিয়েছে, অসহায় হয়ে পড়েছেন দুই বছরের শিশুর দুধ কেনার অর্থ পকেটে না থাকায়। দিশেহারা শিক্ষক নিরুপায় হয়ে জেলা প্রশাসকের মুঠোফোনে সমস্যার কথা জানিয়ে ক্ষুদে বার্তা পাঠালেন।

বরগুনা জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ অসহায় শিক্ষকের বার্তা পান বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) বিকেলে। রাতেই চাল, ডাল, তেল, আলু, লবন, সাবান ও শিশু সন্তানের দুধ কেনার জন্য নগদ অর্থ পাঠিয়ে দেন ওই শিক্ষকের বাসায়। আরডিসি আসাদুজ্জামান পৌর শহরের ডিকেপি সড়কে ওই শিক্ষকের বাসায় জেলা প্রশাসকের পাঠানো সহায়তা পৌঁছে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার স্থানীয় কাউন্সিলর জহিরুল হক নান্না।

শিক্ষক এই সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। দু’হাত তুলে জেলা প্রশাসকের জন্য দোয়া করেন।