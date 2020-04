অসহায় দূস্হ্য মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে তাদের ঘরে ঘরে মালেক

বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান আলী- নোবেল করোনা ভাইরাসে সাধারণ মানুষের কাজ কর্ম না থাকায় মানুষ এখন কঠিন বিপদের মধ্যে খেয়ে না খেয়ে পরিবার চালাচ্ছেন।

ঠিক সেই মহুর্তে ইউপির মধ্যে বসবাসরত তাদের পাশে আব্দুল মালেক মন্ডল। তিনি দিনে ও রাএে বেলায় প্রতিটি পাড়া মহল্লায় ঘুরে ঘুরে যারা ভ্যান ও রিক্সা চালক দিন মজুরের বাড়িতে গিয়ে স্বশরিরে সরাসরি তাদের

হাতে চাল,ডাল,তুলে দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে ৪নং দিওড় ইউনিয়ন বাসির প্রত্যেকটি পাড়া মহল্লায় সব কটিতেই সরকারি ভাবে খাদ্য সামগ্রী এসেছে কিন্তু অনেক অনিয়ম কেহ পেয়েছে আবার অনেকই পান নাই। একটি গ্রামে পাওয়ার ছিল ১০,১৫,২০,৩০ আর সেখানে পেয়েছে ৩,৫,৮,৯-বাঁকি অনেক জনই তা থেকে বঞ্চিত

রয়েছে এদের খাবার কে দেবে এমনই প্রশ্ন জনসাধারণের। এমন অবস্হায় তাদের পাশে জোরালো ভাবে এাণ বিতরণে আব্দুল মালেক মন্ডল খুঁজে খুঁজে তাদের বাড়িতে গিয়ে এাণ বিতরণ করছেন। এমন মহানুভবতার কাজ আর কখনও কোথাও দেখা যায়

নাই এই প্রথম বারের মত এমন সাদা মনের মানুষ কে দেখতে পাওয়া যায় ৪নং দিওড় ইউনিয়নের বৈদাহার গ্রামের স্হায়ী বাসিন্দা মোঃ আব্দুল মালেক মন্ডল। তিনি আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী তার ইচ্ছা মায়ের আদেশ পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা। তার মা তাকে এই আদেশ প্রদান করেছিলেন বাবা তুমি

যেখানে বসবাস কর সেই এলাকার জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করবে। সূখে দূঃখে তাদের পাশে দাঁড়াবে,সকল মানুষের অন্তরে যেন তোমার জায়গা বিদ্যমান থাকে তারা যেন তোমাকে ভালো একজন প্রকৃত নেতা রুপে সারা জিবন তোমাকে মনে রাখেন। এ বিষয়ে আব্দুল মালেক মন্ডল কে জিগ্গাসা করলে তিনি বলেন আমি আমার জন্ম দান কারি মায়ের আদেশ পরিপূর্ণ ভাবে পালন করার চেষ্টা করছি।

আমি ৪ নং দিওড় ইউনিয়ন বাসির পাশে উন্নয়নে সারাজীবন আছি ও থাকব এই প্রার্থনা। এই সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজের উৎসাহ প্রদান কারি দিনাজপুর ৬ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব শিবলী সাদিক এম,পি,তারই দিক নিদর্শনায় ৪ নং দিওড় ইউনিয়ন বাসির পাশে থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি

বিরামপুর উপজেলা চেয়ারম্যান খায়রুল আলম রাজুর অনুপ্রেরণার ভূমিকা অপরিসীম রয়েছে। নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রত্যেক মানুষ কে জনসচেতনতার পাশাপাশি মারচ ব্যবহার,সামাজিক ভাবে দূরত্ব রেখে চলাফেরা করার পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।

উক্ত কাজের পাশাপাশি ভাইরাসে ঘরে ঘাকতে অনেকেরই বাড়িতে খাবার সামগ্রী না থাকায় ৪নং দিওড় ইউনিয়ন বাসির গরীবের অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী নিজ হাতে

প্রদানের কাজে মালেক।

