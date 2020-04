আগামী ১৪দিনে নিউইয়র্ক হবে বিশ্বের সর্বোচ্চ আক্রান্তের শহর

এপ্রিল ৪, এক দিনেই নিউইয়র্কেই ৬৩০ মৃত্যু। যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়াল। করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের দেশের তালিকায় এখন যুক্তরাষ্ট্র ।দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখের উপরে।

নিউইয়র্কের রাজ্য গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমো শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, গত একদিনে সেখানে করোনায় আক্রান্ত ৬৩০ রোগী মারা গেছেন। এ নিয়ে শুধু নিউইয়র্কেই মৃতের সংখ্যা এখন ৩ হাজার ৫৬৫।

শুধু মৃত্যু নয় আক্রান্তের দিক দিয়েও যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের অবস্থান সবার উপরে। কোভিড-১৯ রোগী হিসেবে শনাক্ত মানুষের সংখ্যা এখন ১ লাখ ১৩ হাজার ৭০৪ জন। এরমধ্যে শুধু নিউইয়র্ক শহরেই আক্রান্ত ৬৩ হাজার ৩০৬; মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৬২৪ জনের।

করোনাভাইরাস নিয়ে প্রতিদিন ব্রিফিং করছেন নিউইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমো। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

গভর্নর ব্রিফিংয়ে বলেছেন, আগামী ৪ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো স্থানের চেয়ে নিউইয়র্কে আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ হতে পারে। যদিও নিউইয়র্ক শহরে কিছুটা উন্নতির দিকে তবে রাজ্যের লং আইল্যান্ড কাউন্টিতে দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ। সবশেষ খবর অনুযায়ী, দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৮ হাজার ২৪৩ জন মারা গেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতোমধ্যে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকটে পড়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতির এই দেশ।