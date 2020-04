গাইবান্ধায় কুকুর-বিড়াল ও পাখির খাদ্য দিলেন পরাপার

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: করোনাভাইরাস রোধে দেশে সব কিছু বন্ধ থাকায় খাদ্য সঙ্কটে পড়েছে পশুপাখিরা। গাইবান্ধা শহরে খাবারের হোটেলগুলো বন্ধ থাকায় কুকুর-বিড়ালসহ পাখিরা পড়েছে খাদ্য সঙ্কটে। এ অবস্থায় প্রাণীকুলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছে গাইবান্ধার পলাশবাড়ির পারাপার নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ৪ এপ্রিল শনিবার বিকালে সংগঠনের সদস্যরা কুকুরের জন্য খিচুড়ি রান্না করে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে খাবার বিতরণ করে।কুকুরের খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলে আলোচনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় মানবিকতা বিবেচনা করে কুকুরের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৪ এপ্রিল শনিবার থেকে এ কর্মসূচি শুরু করেছে সংগঠনটি। পারাপার সংগঠনের নির্বাহী প্রধান সবুর হোসেন বিদ্যুৎ বলেন, সাধারণ ও নি¤œ আয়ের মানুষের জন্য যেমন বিভিন্ন খাদ্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি পৌরশহরের ঘুরে বেড়ানো কুকুরের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা একদিন পর পর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরে বেড়ানো কুকুরদের খাবার দেয়ার ব্যবস্থা করবো।

