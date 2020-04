ঢাকার ২৯ স্থানে আর ১১ জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত

করোনাভাইরাস আতঙ্কে রয়েছে গোটা দেশের মানুষ। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয় নির্দেশনা দিচ্ছে সরকার। কারণ, করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে সবচেয়ে কার্যকরী এটিই। জনসংখ্যার ঘনত্ব, মানুষের যাতায়াত, হাঁচি-কাশির ব্যাপারে অসচেতনতা ও হাত ধোয়ার প্রবণতা কম হওয়ায় সংক্রমণের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি রয়েছে রাজধানী ঢাকায় । আইইডিসিআর ঘোষিত ৮৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ঢাকাতেই আক্রান্ত হয়েছেন ৫২ জন্য। এই ৫২ ব্যক্তির বাস রাজধানীর ২৯টি স্থানে।আর বাকি লোকজন দেশের ১১ জেলায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

দেশে মোট ৮৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। তবে এরপর সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে আরও একজন করোনা রোগী শনাক্ত হন। ফলে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দেশে মোট ৮৯ জন করোনা রোগী শনাক্তের খবর পাওয়া গেছে।

এছাড়া বাকিরা দেশের ১১ জেলায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করেছে আইইডিসিআর।

আক্রান্ত ৮৮ জনের জেলার নাম জানিয়েছে সংস্থাটি। এর মধ্যে রাজধানীর ৫২ জনসহ ঢাকা জেলায় ৫৪ জন আক্রান্তের তথ্য দিয়েছে আইইডিসিআর। তবে সুনির্দিষ্টভাবে আক্রান্ত ৫২ জন কোথায় থাকতেন সেই এলাকার নাম বললেও ২ জন আক্রান্তের এলাকার নাম দেওয়া হয়নি।

রাজধানীর ২৯টি স্থানে ৫২ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন। স্থানগুলো হলো:

১. বাসাবোয়: ৯ জন।

২. মিরপুরের টোলারবাগ: ৬ জন।

৩. পুরান ঢাকার শোয়ারিঘাট: ৩ জন।

৪. বসুন্ধরা: ২ জন।

৫. ধানমন্ডি: ২ জন।

৬. যাত্রাবাড়ী: ২ জন।

৭. মিরপুর-১০: ২ জন।

৮. মোহাম্মদপুর: ২ জন।

৯. পুরোনো পল্টন: ২ জন।

১০. শাহ আলী বাগ: ২ জন।

১১. উত্তরা: ২ জন।

এছাড়া রাজধানীর আরো ১৮টি স্থানে একজন করে করোনা রোগী পাওয়া গেছে। স্থানগুলো হল- বুয়েট এলাকা, সেন্ট্রাল রোড, ইস্কাটন, গুলশান, গ্রিনরোড, হাজারীবাগ, জিগাতলা, মিরপুর কাজীপাড়া, মিরপুর-১১, লালবাগ, মগবাজার, মহাখালী, নিকুঞ্জ, রামপুরা, শাহবাগ, উর্দু রোড ও ওয়ারী।

এদিকে, এখন পর্যন্ত ১১টি জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর। জেলাগুলো হল- ঢাকা, মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, গাজীপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুমিল্লা, কক্সবাজার, শরীয়তপুর, রংপুর এবং চট্টগ্রাম।

অন্যদিকে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ অতিমাত্রায় ছড়িয়ে পড়লে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ।রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ডিজি এ কথা জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, চীনের উহানে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে ওই সময়েই আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। পরিস্থিতি কোনদিকে যাচ্ছে তা আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারছি। প্রতিদিন-প্রতি সপ্তাহে আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। আমরা আসলে জানি না এই পরিস্থিতি কবেনাগাদ শেষ হবে।