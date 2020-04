প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে তাবলিগ জামাতের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। রোববার (৫ এপ্রিল) বিকেলে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চত করেছেন সংগঠনটির একাংশের মুরুব্বি মাওলানা জুবায়ের আহমেদের ছেলে হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হানজালা।

তিনি জানান, করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে তাবলিগ জামাতের জনসম্পৃক্ততা হয় এমন সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে মসজিদভিত্তিক দাওয়াতি কাজ। তবে এটা আজ থেকে নয়; দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর প্রথম থেকেই সব এলাকায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত তাবলিগ জামাতের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে বলেও তিনি জানান।

এদিকে তাবলিগ জামাতের সাদপন্থীদের মুরুব্বি মাওলানা আব্দুল্লাহ মুনসুর শেখ গণমাধ্যমকে বলেন, করোনাভাইরাসের এই সঙ্কট মুহূর্তে সরকারের সকল নির্দেশনা মানার জন্য সবাইকে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে তাবলিগ জামাতে গিয়ে এক মুসল্লি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ফরিদপুরের নগরকান্দা থেকে সিঙ্গাইরে তাবলিগ জামাতে গিয়ে ওই ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হলে রাত ১২টায়ই পৌর এলাকা লকডাউন করে স্থানীয় প্রশাসন।