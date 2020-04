তাবলিগ নিয়ে টুইট, তোপের মুখে অপর্ণা

দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকার ‘তাবলিগ-ই-জামাতের মারকাজকে ভারতে করোনা বৃদ্ধির জন্য সরাসরি দায়ী করলেন অপর্ণা সেন। শনিবার এ নিয়ে টুইটে নিজামউদ্দিনের তাবলিগ জামাতকে ‘ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট’ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সেখানে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

তিনি লেখেন, ‘জামাতের সম্মেলন শুধু মারাত্মক নয়, এটা ‘ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট’, সে কারণে এদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আমি ধর্মনিরপেক্ষ আর উদারনীতিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এমন কাজকে সমর্থন করব না, যা আমার দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সকলের- ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।’

টুইটটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। নেটাগরিকদের একটি অংশ বলেন, ‘‘অপর্ণা সরাসরি সমস্যার গভীরে না গিয়ে শুধু মন্তব্য করে ‘মাঙ্কি ব্যালেন্সিং’ করছেন।’’ কেউ বলেন, ‘‘শুধু জামাত নিয়ে কথা বলে কী হবে? মন্দির বা রামনবমী নিয়ে কথা হচ্ছে না কেন?’’

অপর্ণা এই অভিযোগেরও সরাসরি জবাব দেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি ধর্মীয়-অধর্মীয় যে কোনও জমায়েত, যা থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে তার বিরোধী। একা শুধুমাত্র জামাতকেই দুষছি না। জামাতের জন্য তো সব মুসলিম সম্প্রদায়কে রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। এটাও ঠিক নয়।’’

শুধু এই প্রসঙ্গেই নয়, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রোববার রাত ৯টায় ৯ মিনিটের জন্য আলো বন্ধ রেখে বাড়িতে, বারান্দায় দাড়িয়ে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মোমবাতি, টর্চ, প্রদীপ, মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে রাখার নির্দেশেরও বিরোধিতা করেন অপর্ণা। ফেসবুকে তাঁর প্রতিবাদ জানান তিনি। লেখেন, ‘‘আমার বাড়িতে ৫ তারিখ লাইট বন্ধ থাকবে না… আমাদের এখন বাড়ি, দেশ অন্ধকার করার সময় নয়, মানবজাতির এই অন্ধকার সময়ে আরও একটা সূর্য চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন যেন তাঁরা ৫ তারিখ করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এই লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে বাড়ির আলো নিভিয়ে রাখেন।