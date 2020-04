দেশের যেসব এলাকায় করোনায় সংক্রমণ বেশি

করোনাভাইরাসে রাজধানীর বাসাবো ও মিরপুর এবং নারায়ণগঞ্জে বেশি সংক্রমণ পাওয়া গেছে। রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) জানায়, রাজধানীর বাসাবো এলাকায় ৯, টোলারবাগে ১১ ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে আইইডিসিআর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, সামাজিক সংক্রমণ এখনো এলাকাভিত্তিক। নতুন আক্রান্ত পাওয়া যাওয়ায় রাজধানীর মিরপুর, বাসাবো ও নারায়ণগঞ্জে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, এসব এলাকায় কারো মধ্যে সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

২৪ ঘণ্টায় ৩৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৮ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এর আগে, গত ২৪ ঘণ্টায় (৪ এপ্রিল সকাল ৮টা থেকে ৫ এপ্রিল সকাল ৮টা) দেশে একজনের মৃত্যু ও নতুন করে আরও ১৮জন করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

এ ছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে আরো তিনজন সুস্থ হওয়ায় মোট ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রন্ত হয়ে এখন পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮ জন। সুস্থ হয়েছেন ৩৩ জন। আর বিশ্বের ২০৬টি দেশে মহামারি করোনায় প্রাণ গেছে ৬৪ হাজার ৭৫৪ জনের।