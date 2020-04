গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে গাইবান্ধার সাদুল­াপুর উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের হবিল­াপুর গ্রামের ৩০টি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রশাসন। ৪ এপ্রিল শনিবার বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নবীনেওয়াজ। তিনি বলেন, সাদুল­াপুরে গত মার্চ থেকেই আক্রান্ত ছিল। আক্রান্ত বাড়িটার আশপাশের ৩০টি বাড়ি আমরা লকডাউন করেছি। বাড়িগুলো লকডাউন ঘোষণার পর এলাকাবাসীকে সচেতন করার জন্য মাইকিংকে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। জানা যায়, গত ১৩ মার্চ সাদুল­াপুরের বনগ্রাম ইউনিয়নের হবিল­াপুর গ্রামে কাজল সরকারের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন দুই আমেরিকা প্রবাসী। বিয়েতে এসে তারা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। অবস্থানরত অবস্থায় এক প্রবাসীর সংক্রমণ ধরা পরে। এর ফলে ভাইরাসটি যেন ছড়িয়ে না পড়ে সেটিরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন নির্বাহী কর্মকর্তা। ওই বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদিকে নতুন করে করোনা ভাইরাস ঠেকাতে শনিবার ৩০টি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

Please follow and like us: