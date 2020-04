করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি জুমার নামাজে অংশ নেওয়ায় এলাকা লকডাউন

ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি শুক্রবার জুমার নামাজে অংশ নিয়েছিলেন। এ কারণে শনাক্ত হওয়ার পর কেরানীগঞ্জ জিনজিরা ইউনিয়নের মডেল টাউনটি লকডাউন করে দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে মডেল টাউনটি লকডাউন করা হয়। এরপর ওই এলাকায় পুলিশ অবস্থান নেয়।

একজন আক্রান্তের ঘটনায় পুরো কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন এলাকা লকডাউন করে দেওয়ার বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কামরুল হাসান সোহেল জানান, গত শুক্রবার ওই ব্যক্তি এলাকার মসজিদে সবার সঙ্গে নামাজ পরেছেন। তাই সমগ্র এলাকাবাসীর নিরাপত্তার কথা ভেবে আপাতত আজ থেকে ১৪ দিনের জন্য পুরো মডেল টাউন এলাকা লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মীর মোবারক হোসেন বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গত ২৯ মার্চ জিনজিরা ডায়গস্টিক সেন্টারে যান। এর তিনদিন পরে ১ এপ্রিল কেরানীগঞ্জের ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। পরে বেশি অসুস্থ হলে সেখান থেকে বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার করোনা উপসর্গ দেখা দিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এতেই তার করোনা পজেটিভ ধরা পড়ে। তার পরিবারকে হোম কোয়ারেইনটাইনে রেখেছি।

তিনি আরও বলেন, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে করোনায় আক্রান্ত ৬৮ বছর বয়স্ক ওই ব্যক্তি মডেল টাউন এলাকায় ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা করতেন। তার তিন ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে। বড়ো দুই ছেলে একজন দক্ষিন কোরিয়া ও অন্যজন সৌদিতে থাকেন। ছোট ছেলে ঢাকার মিরপুরে বসবাস করেন।

তবে গত ১ মাসে তার পরিবারের কেউ বিদেশফেরত নেই বলেও জানান এই চিকিৎসক।