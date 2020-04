করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কর্মহীন দুঃস্থদের মাঝে গাবতলী সাবেকএমপি লালু প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী নেপালতলী ও দক্ষিনপাড়া’য় বিতরন

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু পক্ষে গতকাল সোমবার বগুড়ার গাবতলী নেপালতলী এবং দক্ষিনপাড়া ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ও করোনা মুক্ত থাকার কারনে কর্মবিমুখ (কর্মহীন) দুঃস্থ-দিনমজুরদের মাঝে ত্রান সামগ্রী (চাল-ডাল-সাবান) বিতরন করা হয়েছে।

নেপালতলী ইউনিয়নে এান বিতরন কালে উপস্থিত ছিলেন গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির সদস্য ও নেপালতলী ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান এবং নেপালতলী ইউনিয়ন বিএনপি সাবেক সভাপতি জুলফিকার হায়দার গামা, বিএনপি নেতা সুলতান হেলাল তারাজুল, জাগাঙ্গীর আলম, ছানা মিয়া, এমরান হোসেন, যুবদল নেতা মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা, মিল্লাত হোসেন, শামীম হোসেন, ছাত্রদল নেতা ইকতিয়ার উদ্দিন প্রমূখ। অপর দিকে, একই বিষয়ে সাবেক এমপি লালু প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী দক্ষিনপাড়া ইউনিয়নের উজগ্রামে বিতরন কালে উপস্তিত ছিলেন বিএনপি নেতা তরিকুল ইসলাম পিন্টু, এসএম শাহ আলম রাসেল, আনছার হোসেন, ডাঃ সাইফুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, সেকেন্দার আলী, তরিকুল ইসলাম, সাহাদৎ হোসেন, যুবদল নেতা আমিরুল ইসলাম মিঠু, মোকারম হোসেন ঝিনু, হোসেন আলী, ছাত্রদল নেতা বাবু মিয়া, আরিফুল ইসলাম আরিফ ও মেহেদুল ইসলাম পেস্তা প্রমূখ।

