করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কর্মহীন দুঃস্থদের মাঝে সাবেকএমপি লালু প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী গাবতলী সদর ও রামেশ্বরপুরে বিতরন

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া) থেকেঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু পক্ষে গতকাল সোমবার বগুড়ার গাবতলী সদর এবং রামেশ্বরপুর ইউনিয়নে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ও করোনা মুক্ত থাকার কারনে কর্মবিমুখ (কর্মহীন) দুঃস্থ-দিনমজুরদের মাঝে ত্রান সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরন করা হয়েছে।

রামেশ্বরপুর পশ্চিম তেজপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গাবতলী থানা যুবদল ও ছাত্রদলের উদ্যোগে ১শত ৫০জনের কর্মহীনদের মাঝে ত্রান সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরন কালে উপস্থিত ছিলেন রামেশ্বরপুর ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বিএনপি সাবেক সাধারন সম্পাদক আব্দুল ওহাব মন্ডল, গাবতলী থানা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান মজনু, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি, ময়নুল ইসলাম সেন্টু, যুবদল নেতা মোকছেদ আলী, আব্দুর রাজ্জাক, ইউনুছ আলী, ছাত্রদল নেতা মাহফুজার রহমান, বিপ্লব মিয়া, আব্দুল আজিজ ও আবু শাহীন প্রমূখ। অপর দিকে, একই বিষয়ে সাবেক এমপি লালু প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী গাবতলী সদর ইউনিয়নের চকসাদু উত্তরপাড়া গ্রামে কর্মহীন মানুষদের মাঝে বিতরন করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাবতলী থানা বিএনপি আহবায়ক কমিটির সদস্য ও থানা শ্রমিকদলের সাধারন সম্পাদক মতিউর রহমান কামাল, সদর ইউনিয়ন বিএনপি সাবেক সাধারন সম্পাদক আলমাছ হোসেন, বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ, সিরাজুল ইসলাম বাদশা, আমজাদ হোসেন বাদশা, সিরাজুল ইসলাম চাঁন, সানাউল হক ছানা, আজিজুল হক, আব্দুল মজিদ, আব্দুল মোল্লা, যুবদল নেতা আতোয়ার রহমান গনি, ছাত্রদল নেতা আনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

