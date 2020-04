খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা জাফরুল হাসানের মৃত্যু

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা জাফরুল হাসান আর নেই।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না…রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু শ্রমিক নেতা জাফরুলের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন।

জাফরুল হাসান দীর্ঘদিন কিডনি ইনফেকশনসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। গত ১৩ মার্চ তাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জাফরুল হাসানের মৃত্যুতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান গভীর শোক জানিয়েছেন। তারা মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

জাফরুল হাসানের লাশ রাজধানীর শ্যামলীর বাসায় নেয়ার পর বাদ আসর সেখানে জানাজা হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে নিজ জেলা ফরিদপুরে। সেখানে জানাজা শেষে আলিপুর কবরস্থানে দাফন করা হবে।