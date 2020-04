দুমকিতে করোনা প্রতিরোধকল্পে পবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতা তুহিন রায়হানের জীবাণুনাশক স্প্রে

দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধিঃ

মরণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে এবং জনবহুল এলাকাগুলো জীবাণুমুক্ত করতে দুমকি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটিয়েছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি) শাখা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক তুহিন রায়হান।

শুক্র, শনি ও রবিবার উপজেলার পাঙাশিয়া, লেবুখালীসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ নেতা তুহিন রায়হানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার কতিপয় যুবকদের নিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ও এলাকাগুলো জীবাণুমুক্ত করতে জীবাণুনাশক স্প্রে ছিটিয়েছেন। এতে এলাকার লোকজন তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক তুহিন রায়হান বলেন, জাতির যেকোনো ক্রান্তিকালে ছাত্রলীগ পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বরাবরের মতো ভবিষ্যতেও জাতির সব ক্রান্তিলগ্নে সাধারণ মানুষের পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

তুহিন রায়হান সাংবাদিকদের আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের এসব মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনাই আমাদের বেশি উৎসাহিত করছে।