বিশ্বব্যাপী করোনায় মৃত্যু ৬৯ হাজার, আক্রান্ত ১৩ লাখ

চীনের হুবেই প্রদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিশ্বব্যাপী ৬৯ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১৩ লাখ।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বের ৬৯ হাজার ৩৬৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ১২ লাখ ৭০ হাজার ৮৫০ জন। আর ২ লাখ ৬১ হাজার মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় সবার উপরে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে ৩ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এতে মৃত্যু মৃত্যু হয়েছে ৯ হাজার ৬০২ জনের।

যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত ৫৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এ নিয়ে নিউইয়র্কে মৃতের সংখ্যা এখন ৪ হাজার ১৫৯।

যুক্তরাষ্ট্রের পরই করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপরে দেশ স্পেন। দেশটিতে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৪৬ জন করোনায় আক্রান্ত। সেখানে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে ১২ হাজার ৬৪১ জনের।

করোনায় মৃতের দিক দিয়ে সবার উপরে রয়েছে ইতালি। প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে দেশটিতে ১৫ হাজার ৮৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৪৮ জন।

তবে করোনায় ইতালিতে গত দুই সপ্তাহের মধ্যে রোববার সর্বনিম্ন সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া টানা দুইদিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকা কোভিড-১৯ রোগীর হারও কমেছে দেশটিতে।

ইতালির ‍সিভিল প্রটেকশন এজেন্সি করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে তাদের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে রোববার জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ৫২৫ জন মারা গেছেন।