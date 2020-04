মহামারি দূর্যোগে জিবন রক্ষায় এাণ বিতরণে জনদরদী জনগণের দ্বারে দ্বারে

বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান আলী-দিনাজপুর বিরামপুরের ৪নং দিওড় ইউনিয়ন ভূক্ত “নোবেল করোনা ভাইরাস”

দূর্যোগে সাধারণ মানুষের কল্যাণে বৈদাহার গ্রামের স্হায়ী বাসিন্দা আব্দুল মালেক। গ্রাম পাড়া মহল্লার রাএি বেলায় অনাহার,দিন মজুর,

ভ্যান চালক,রিক্সা চালকের পাশাপাশি গরীর অসহায় মানুষ পরিজনদের নিয়ে দূঃখে ও কষ্টে দিনাতিপাত করছে তাদের পাশে আব্দুল মালেক। তিনি প্রায় ২বৎসর পূর্ব থেকে ৪নং দিওড় ইউনিয়নের মাঝে রাস্তা,ঘাট,মাদকদ্রব্য পরিহারে যুবকদের মধ্যে খেলা ধুঁলার ব্যাবস্হা সহ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। মহামারী

নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতায় পাড়া,মহল্লায় দিনে ও রাতে খোঁজ খবর নেন। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রামক অর্থাৎ মরন ব্যাধি সারা দেশে প্রবেশ করেছেন। ঠিক এই মহুর্তে জনগণের বন্ধু আব্দুল মালেক মন্ডল,তিনি ৪নং দিওড় ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায় অনাহারী অসহায় মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছেন এাণ।

তারা যেন কয়েক দিন পরিবার সদস্য দের নিয়ে খেঁয়ে বাঁচতে পারে। এ বিষয়ে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিদর্শনে জানা যায় যে আব্দুল মালেক মন্ডল পূর্ব থেকে সূখে দূঃখে মোদের পাশে ছিল আছে এবং থাকবে চিরকাল।

আরও জানা যায় মালেক প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় একবারে জন্য হইলে খোঁজ খবর গ্রহণ করেন।

পাশাপাশি মরণ ব্যাধি নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মূখে ব্যাবহারে প্রত্যেক জন কে মারচ প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। অএ ইউনিয়নে অনেক ধনাট্য ব্যাক্তি বসবাস করেন তারা কিন্তু এই সময়ে মানব কল্যাণে বের হয় নাই। কিন্তু আব্দুল মালেক মন্ডল বসে বা ঘরে থাকতে পারেন নাই,মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব শিবলী সাদিক এম পি সাহেবের দিক নিদের্শনায় জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচানা করে যাচ্ছেন।তিনি প্রত্যহ দিনে রাএে এাণ বিতরণ কাজটি অব্যাহত রেখেছেন। তিনি শুধু ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেছেন,যাতে করে দির্ঘ দিন যাবৎ জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যেতে পারেন এই তার কামনা।

