লক্ষ্মীপুরে নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসির সাঁড়াশি অভিযান

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে মানুষ নির্দশনা অমান্য করে রবিবার লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ বাজার ও সোনাপুর বাজারে ব্যাপকভাবে লোক সমাগম হওয়ায় ও দোকান খোলা রাখার কারনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসির জাহান ও থানা অফিসার ইনচার্জ সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করেন।

সকালে ১০টা থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন নেতৃত্বে একদল পুলিশ সোনাপুর বাজার ও রামগঞ্জ বাজারে জরুরি প্রয়োজন ব্যতিত আসা মানুষকে ধাওয়া এবং বেত্রাঘাত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন।

বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামগঞ্জ ও সোনাপুর অভিযান দিয়ে সেলুনসহ কয়েকটি দোকান ও ৭/৮ মোটরসাইকেল, ভাড়া চালিত কার ও মাইক্রোবাস জরিমানা করে।

ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশে করোনা ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে, এখনও মানুষ যদি ভয়ে না করে এবং সরকারী নির্দেশনা না মানে তাহলে আমরা কঠোর হতে বাধ্য হব।

রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসির জাহান বলেন, শুরু থেকে আমরা সচেতন হওয়ার জন্য মানুষকে অনুরোধ করে আসছি। তারপরও মানুষ মানছে না। এরপর থেকে কঠোর ভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করবো।