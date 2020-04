লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের সেই ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক :

সোনালী ব্যাংক লক্ষ্মীপুরের প্রধান শাখার ম্যানেজার মোঃ সাইফুর রহমানের অসদাচরণ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর মুখ খুলতে শুরু করেছে অসংখ্য সেবা প্রত্যাশী। শিক্ষক, সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীসহ সাধারণ মানুষ তার কাছে সেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার অসদাচরণ ও হয়রানির বিষয়ে গ্রাহকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রিয়াজ উদ্দিন পিন্টু নামে লক্ষ্মীপুরের এক ঠিকাদার এই ব্যাংকের ম্যানেজারের কক্ষে ঢুকলে তাঁর সাথে অসদাচরণ করেন সাইফুল রহমান । ঠিকাদার পিন্টু বলেন, এলজিইডির একটা পেমেন্ট চেক নিয়ে তার সহযোগীতা চাইলে তিনি পাত্তাই দেননি। একটা ব্যাংক ম্যানেজারের আচরণ যদি এমন হয়, তাহলে এই ব্যাংকের গ্রাহক সহ আমরা সাধারণ মানুষ কি সেবা পাবো।

সম্প্রতি, সোনালী ব্যাংকের ৩য় তলায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলনে গ্রাহকদের তালিকা করার ক্ষেত্রে দালাল নিয়োগের অভিযোগ উঠে ম্যানেজার সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে। দালালের মাধ্যমে ১শ’ টাকা আদায় করা হয় বলে অভিযোগ করে ভাতাভোগীরা। এসময় সাংবাদিকরা ব্যাংকে উপস্থিত হলে এক দালালকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

লক্ষ্মীপুরে ক্যান্সার আক্রান্ত পত্রিকা হকার শাহজাহানকে জেলা পরিষদ থেকে একটি অনুদানের চেক দেয়া হয়। ওই চেকের টাকা উত্তোলন করতে গেলে ম্যানেজার তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করে । পরে সাংবাদিকের হস্তক্ষেপে তিনদিন পর ওই অসহায় পরিবার চেকের টাকা উত্তোলন করে।

এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মাজহার আলী নামে এক সরকারী কর্মকর্তা লিখেন, তিনি কারও সাথে ভাল ব্যবহার করতে দেখিনি। আমার সাথেও খারাপ ব্যবহার হয়েছে। ভাল কথা নেই মুখে হাসি নেই কোন সময়।

পুলিশ কর্মকর্তা এস আই রেজাউল লিখেন, লোকটা সবার সাথে খারাপ আচরন করে। সাংবাদিক নজরুল ইসলাম দিপু লেখেন, লোকটার ব্যবহার ভালো না। এছাড়াও সংবাদ প্রকাশের পর সাংবাদিকদের কাছে এই ব্যাংক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগ আসতে থাকে।

লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের দায়িত্ব প্রাপ্ত এজিএম ভবতোষ চক্রবর্তী বলেন, ম্যানেজার সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে সাধারণ গ্রাহকরা এই ব্যাংক কর্মকর্তার অসদাচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার অপসারণের দাবী করেন।