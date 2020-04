সত্যিই কি হোমিওপ্যাথিকে সেরেছে প্রিন্স চার্লসের করোনা? চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ

কোভিড-১৯ -এর কিছু উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের পরামর্শ অনুসারে প্রিন্স চার্লস যিনি সেল্ফ আইসোলেশনে থাকছিলেন, তিনি এখন সুস্থ বলে তার অফিস থেকে জানানো হয়েছে।

ক্লেরেন্স হাউস আরও জানিয়েছে, প্রিন্স অব ওয়েলস এর সুস্থ হওয়ার পিছনে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক কোনও চিকিৎসা করা হয়েছিল বলে যে দাবি করা হয়েছিল তা মিথ্যা।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক গত সপ্তাহে দাবি করেছিলেন, আইজ্যাক মাথাই যিনি ব্যাঙ্গালুরুতে সৌকিয়া আয়ুর্বেদ রিসোর্ট চালান তার কাছে দাবি করেছিলেন, প্রিন্স চার্লসের উপর আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি ‌ চিকিৎসা সফল হয়েছে।

কিন্তু ক্লেরেন্স হাউজের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই তথ্য একেবারে ভুল। প্রিন্স অব ওয়েলস ইউকের এনএইচএস-এর পরামর্শ মতো চিকিৎসা করিয়েছেন, এছাড়া আর কিছু করানো হয়নি।

এর ফলে গত সপ্তাহে নায়েক রাজ পরিবারের সদস্যের সুস্থ হওয়ার পিছনে ওই রিসর্টের যে যোগাযোগ ছিল বলে দাবি করেছিলেন তা থেকে সরে আসেন।

প্রসঙ্গত, ৭১ বছরের প্রিন্স চার্লস বহু বছর ধরে আয়ুর্বেদের সরব সমর্থক ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইউকে সফরকালে লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে যে আয়ুর্বেদিক সেন্টার অব এক্সিলেন্স উদ্বোধন করা হয় তাতে যোগ দিয়েছিলেন।