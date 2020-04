হাজার পরিবারকে খাবার দিয়ে জন্মদিন পালন করলেন ইশরাক

অবিভক্ত ঢাকার সর্বশেষ মেয়র সাদেক হোসেন খোকার বড় পুত্র প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন, যিনি সম্প্রতি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির হয়ে লড়ে হেরে যান।

রোববার (৫ এপ্রিল) ছিল তার জন্মদিন। ১৯৮৭ সালের এ দিন পুরান ঢাকার গোপীবাগে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এ উপলক্ষে আজ তার পক্ষ থেকে রাজধানীর এক হাজার দুস্থ পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। বিকেলে গোপীবাগ এলাকায় এই খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিকে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতে দেশবাসী এবং নিজের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছেন ৩৪ বছরে পা রাখা ইশরাক হোসেন। সেইসঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান তার।