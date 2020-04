হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে গণসংহতি’র অর্থ সহায়তা

হিজড়া সম্প্রদায় ও ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির মানুষদের কয়েকটি পরিবারের জন্য অর্থ সহায়তা করেছে গণসংহতি আন্দোলন।

শনিবার (৪ এপ্রিল) গণসংহতি আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক টিমের সদস্য ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা মহানগরের সম্পাদক অনুপম রায় রুপকের নেতৃত্বে রাজধানীর নাখালপাড়ায় হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তাসনুভা’র হাতে অর্থ তুলে দেয়া হয়।

তাসনুভা ঢাকার ফার্মগেট, তেজগাঁও, কারওয়ানবাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় তার সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে নেটওয়ার্কিংয়ের চেষ্টা করছেন। এমনকি বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও যারা আছেন তাদের জন্যও খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করছেন।

অর্থ গ্রহণকালে তাসনুভা গণসংহতি আন্দোলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, করোনা সংক্রমণের এই মহামারির কালে আমাদের দুর্ভোগ অন্যান্যদের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। আমরা এমনিতেই অবহেলিত, সরকার আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে না, আমরা রাস্তাঘাটে হাত পেতে পেট চালানোর চেষ্টা করি। এখন তো রাস্তাঘাটও বন্ধ, এই দুর্যোগে আমরা কিভাবে বাঁচবো? তাসনুভা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

এসময় ছাত্রনেতা গোলাম মোস্তফা বলেন, সারাদেশে স্বল্প আয়ের মানুষদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। তিনি অবিলম্বে দেশের হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষসহ সকল নিম্নআয়ের মানুষ, শ্রমজীবী-দিনমজুর-দুস্থদের জন্য খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের দাবি জানান।