‘আমি করোনায় আক্রান্ত, দোয়া ও ক্ষমা চাই’

‘আমি করোনায় আক্রান্ত, দোয়া ও ক্ষমা চাই’ বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন বাগেরহাটের মোংলা পৌর শহরের ২নং ওয়ার্ডের মোর্শেদ সড়ক সংলগ্ন খানজাহান আলী রোডের এক বাসিন্দা। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) রাত ৮টার দিকে তিনি তার নিজ ফেসবুকে এ স্ট্যাটাস দেন। তিনি দাবি করেছেন, করোনাভাইরাসের ৯০ ভাগ উপসর্গ তার ভিতরে রয়েছে।

ওই এলাকার আব্দুল হাকিম হাওলাদারের ভাড়াটিয়া শাহিনুর আক্তার (৪০) পেশায় একজন এনজিও কর্মী। তিনি এক ছেলে নিয়ে ভাড়া থাকেন।

মঙ্গলবার বিকেলে স্থানীয় প্রশাসন শাহিনুরের বাড়িতে লাল নিশানা টানিয়ে তার হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেন। ৬/৭ দিন ধরে শাহিনুরের সর্দি, কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট রয়েছে।

এদিকে এ ঘটনায় ওই এলাকা জুড়ে জনগণের মাঝে চরমভীতি ও করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বাড়ির মালিক আব্দুল হাকিম হাওলাদার বলেন, শাহিনুরের স্বামী নেই, ছেলে নিয়ে তার বাড়িতে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে বসবাস করছেন। ভাড়াটিয়া শাহিনুর গত কয়েকদিন ধরে অসুস্থ বলে তিনি শুনেছেন। অসুস্থ হওয়ার আগে শাহিনুর খুলনায় ছিলেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়ার পর মোংলায় আসেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. রাহাত মান্নান বলেন, শাহিনুরের শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জীবিতেষ বিশ্বাসকে লিখিতভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জীবিতেষ বিশ্বাস বলেন, শাহিনুর কয়েকদিন ধরে সর্দি, কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। সোমবার তার অসুস্থতার খবর শুনেছি। এরপর মঙ্গলবার তাকে ওষুধ দেয়া হয়েছে। বুধবার তার শরীরের নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে জানান তিনি।