ত্রাণের তালিকায় নাম তুলতে টাকা নেয়ায় ইউপি সদস্য কারাগারে

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের তালিকা তৈরির সময় টাকা নিয়ে অন্তর্ভুক্তি করার অভিযোগে গজারিয়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড মেম্বর সোহেল মিয়া ও তার সহযোগী আলামিনকে গ্রেপ্তার করেছে ভৈরব থানা পুলিশ। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব মুসিউজ্জামান বাদি হয়ে ভৈরব থানায় মামলা দায়ের করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ডে সমাজের দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। এ সময় ইউপি সদস্য সোহেল মিয়া পুষ্টি ফটোস্ট্যাট এর মালিক আলামিনের সহযোগিতায় ফটোকপি করার নামে ২০০ লোকের প্রত্যেকের নিকট থেকে ১০০-১২০ টাকা করে আদায় করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুবনা ফারজানা বিষয়টি অবগত হয়ে তাৎক্ষণিক ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইউপি সদস্য সোহেল মিয়া ও তার সহযোগী আলামিনকে আটক করে। পরে ভুক্তভোগী কর্মহীনদের সাক্ষীর ভিত্তিতে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়।

এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব মুসিউজ্জামান বাদী হয়ে ভৈরব থানায় মামলা দায়ের করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুবনা ফারজানা বলেন, দুস্থ ও কর্মহীন মানুষের তালিকা তৈরি ও ত্রাণ নিয়ে কোন অনিয়ম সহ্য করা হবে না, সে যেই হোক।