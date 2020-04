বেতন-প্রণোদনা: রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মীদের অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য তাদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট আগামী ১৪ দিনের মধ্যে খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা এবং বেতন-ভাতাদি মোবাইলে পৌঁছে দেওয়া জন্য এ নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০ এপ্রিলের মধ্যে হিসাব খুললে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের টাকা থেকে সরাসরি বেতন-ভাতা ঢুকে যাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের ওই সব হিসাবে।

রোববার (৬ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়।

এতে বলা হয়েছে, চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক-কর্মচারীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করতে হবে। যাতে এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন-ভাতা এবং সরকারি প্রণোদনা পরিশোধ করা যায়। এজন্য শ্রমিক অথবা কর্মচারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হবে। তবে এই হিসাব খোলার জন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি কাটা হবে না। এই হিসাব খোলার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ‘বেতনের অর্থ শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করতে হবে। কোনো প্রকার নগদ লেনদেন করা যাবে না। যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ব্যাংক হিসাব নেই তাদের মালিক নিজ উদ্যোগে ব্যাংক হিসাব খুলে দেবেন। এসব হিসাবে কোনো চার্জ আরোপ করতে পারবে না।’

এরপর শ্রমিক-কর্মচারীর সুবিধার জন্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুযোগ দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে তারা নিজ নিজ মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টেই বেতন-ভাতা পাবেন।

প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্রাহক হিসাব খোলার উদ্দেশে গ্রাহকদের সচেতন ও উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। হিসাব খোলার জন্য প্রচারণামূলক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে, দেশের রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই প্রণোদনা প্যাকেজের টাকা কেবল কারখানাগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়।