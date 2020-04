ভয়ংকর করোনার মাঝে ধেয়ে আসছে আরেক মহাজাগতিক ঘটনা!

বিশ্ব যখন করোনার প্রবল দংশনে আক্রান্ত, তখন আরও এক মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে পৃথিবী। গোটা দুনিয়ায় এক কোটি ছাড়িয়েছে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। ৭০ হাজার পেরিয়েছে মৃতের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে মহাকাশে ঘটতে চলেছে বিরল একটা কাণ্ড।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) রাতেই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসতে চলেছে চাঁদ। চাঁদের এই অবস্থানের ফলে ২০২০ সালের সবচেয়ে বড় সুপার মুন দেখতে চলেছে বিশ্ব। এপ্রিল মাসের এই সুপার মুন পিঙ্ক সুপার মুন নামে পরিচিত।

৮ এপ্রিলের পূর্ণিমার চাঁদ এবার গোলাপী রঙ নিয়ে আসতে চলেছে। যদিও চাঁদের গোলাপী রঙ ধারণের আসল সময় ভারতীয় মহাদেশের সময়ের হিসাবে বুধবার সকাল ৮ টায়। তবে সেদিন দিনের সূর্য অস্তমিত আকাশ জুড়ে গোলাপী চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

আর মঙ্গলবার অর্থাৎ ৭ এপ্রিল রাত ১১ টা বেজে ৩৮ মিনিটে চাঁদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে। সেই সময় , চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব ৩৫৬৯০০ কিলোমিটার থাকবে। যা চাঁদের রূপকে আরও উজ্জ্বল করবে। সমুদ্রে পড়বে প্রভাব!

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই সুপার মুনের জেরে সমুদ্রের ঢেউ হবে উত্তাল। সমুদ্রে প্রবল প্রভাব পড়তে চলেছে এই সুপার মুনের। স্বাভাবিকের থেকে এদিন বেশি উচ্চতায় দেখা যাবে সমুদ্রের ঢেউ। এমন মহাজাগতিক ঘটনার দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহল।