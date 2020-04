সীমিত সময়ের বাধ্যবাধকতায় ব্যাংকগুলোতে বাড়তি চাপ, বাড়ছে করোনা ঝুঁকি

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে সীমিত সময়ে জন্য চলছে ব্যাংকিং লেনদেন। আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালীন সময়ে ব্যাংকগুলোতে লেনদেন চলছে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ব্যাংক খোলা থাকছে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

সময় সীমিত করায় লেনদেনের জন্য ভিড় বাড়ছে, এতে করোনা সংক্রমণে ঝুঁকি বাড়ছে বলে মনে করছেন বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তারা। একই সঙ্গে তারা বলছেন, সময় সীমিত করায় তাদের বাড়তি চাপ সামলতে হচ্ছে। কারণ সময় সংক্ষিপ্ত হলেও কাজের পরিমাণ কমেনি।

তারা মনে করছেন, এটিএম থেকে যখন-তখন টাকা তোলার সুযোগ ও সিআরএমে জমার ব্যবস্থা থাকায় গ্রাহকেরা এখন আর ব্যাংক শাখার জন্য অপেক্ষা করছে না। ভাইরাসের মধ্যে এভাবে ব্যাংক খোলা রাখাটা অযৌক্তিক।