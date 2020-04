ইরানে করোনা ঠেকাতে মদপান, বিষক্রিয়ায় প্রাণহানি ৬০০

কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের দেশ ইরানকে খোলনলচে পাল্টে দিয়েছে করোনা। মদ পান করলে দেহে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হয় না , এধরনের একটি গুজব দেশটিতে ছড়িয়ে পড়ে। ইরানে মদ্য পান নিষিদ্ধ ও ইসলামে তা হারাম হওয়ার পরও ধর্মপ্রাণ ইরানীরা মাত্রাতিরিক্ত মদ পান শুরু করে। এর ফল হয় ভয়াবহ. বিষক্রিয়ায় মারা যান শত শত মানুষ।

করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত মদপানে এ ধরনের বিষক্রিয়ায় ইরানে ৬শ’রও বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির বিচার বিভাগ। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসিতে মঙ্গলবার (৭ মার্চ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনার হাত থেকে বাঁচতে অবৈধভাবে প্রস্তুত মদপানে এখনও দেশটিতে ৩ হাজারের মতো মানুষ অসুস্থ রয়েছেন।

ধর্মীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞ ভাঙায় অবৈধভাবে মদ প্রস্তুতের সঙ্গে জড়িত অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের বিচারবিভাগের মুখপাত্র।

ইরানে এখন পর্যন্ত ৬২ হাজার ৫শ’রও বেশি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৮৮৭ জনের।