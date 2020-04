ইসলামপুরে ১০ টাকা কেজি চাল বিক্রি শুরু এনআইডি দেখিয়ে কিনতে হবে চাল

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি \ মরনব্যাধী করোনার খাদ্য সংকট রুখতে অহ দরিদ্রদের সহায়তা হিসেবে সরকার খোলাবাজারে বিক্রি কর্মসূচির (ওএমএস) চাল বিক্রি করেছে। ইসলামপুর পৌর শহরের মাদরাসা মোড় বিশু ডিলারের গুদাম ও ধর্মকুড়া বাজারে মঙ্গলবার এই চাল বিতরনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় এমপি ফরিদুল হক খান দূলাল। এ সময় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এড জামান আব্দুন নাছের বাবুল,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্ম মিজানুর রহমান,ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা লুৎফর রহমান,সিএলপি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর,উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

জানাগেছে,একজন মানুষ একবারে সর্বোচ্চ ৫ কেজি চাল কিনতে পারবেন। সপ্তাহে তিন দিন রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত চাল বিক্রি করা হবে। নিম্ন আয়ের মানুষেরা যেসব এলাকায় বসবাস করেন, সেখানে চালগুলো বিক্রি করা হবে। চাল কেনার সময় দেখাতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র।

