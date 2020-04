এমপি মাহমুদ আলী’র পক্ষ থেকে খানসামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পিপিই প্রদান

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে পড়া মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দিনাজপুর খানসামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ডাক্তার,নার্স-মিডওয়াইফ ও কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য পিপিই প্রদান করা হয়েছে।

৮এপ্রিল (বুধবার) দুপুরে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপির নির্দেশনা অনুযায়ী তার পক্ষ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা.আবু রেজা মাহমুদুল হক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা.শামসুদ্দোহা মুকুলের কাছে ৩০পিস পিপিই হস্তান্তর করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সফিউল আযম চৌধুরী লায়ন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল অফিসার নারায়ণ চন্দ্র রায় জয়,ডা.ফারুক রিজওয়ান,ডা.সিয়াম মোয়াজ্জেম,ডা.ফয়সাল, ডা.তন্নী,ডা.শতাব্দী,ডা.আইরিন সহ প্রমূখ।