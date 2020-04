কচুয়ায় সরকারি নিয়ম না মানায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১০ ব্যক্তিকে অর্থদন্ড

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া \

বিশ্বব্যাপী মরণঘাতি করোনা ভাইরাসে সংক্রমনে সামাজিক দূরত্ব প্রতিপালন না করায় এবং সরকারি নিদের্শনা না মানায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১০ ব্যক্তিকে অর্থদন্ড করা হয়েছে। বুধবার কচুয়া বাজার ও শ্রীরামপুর বাজারে পৃথক অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও দীপায়ণ দাস শুভ ১০ ব্যক্তিকে জরিমানা করেন। এসময় তিনি সরকারি নিয়ম পালন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সকলকে আহŸান জানান।

