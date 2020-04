করোনাভাইরাস কর্মকর্তা আক্রান্ত, অগ্রণী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা লকডাউন

বুধবার সকালে প্রিন্সিপাল শাখাটি লকডাউন করা হয় বলে জানিয়েছেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম।

আক্রান্ত ওই কর্মকর্তা সর্বশেষ গত রোববার অফিস করেন।

শামস-উল ইসলাম বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় একজন সিনিয়র অফিসার করোনা আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকে অবহিত করে শাখাটি লকডাউন করা হয়েছে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক তার খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে।