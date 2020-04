করোনা: খানসামায় কাফন,জানাযা ও দাফন কমিটি গঠন

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:দিনাজপুরের খানসামায় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির কাফন,জানাযা ও দাফন নিরাপদে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ৩জন মহিলাসহ ১০ সদস্যের উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়,ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে কাফন,জানাজা ও দাফনের বিধান রয়েছে কিন্তু করোনাভাইরাস ছোঁয়াচে রোগ হওয়ায় বর্তমানে এ ভাইরাস সংক্রমণে কোনো মুসলমান মারা গেলে জনসাধারণ তার কাফন,জানাজা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছে।এই কারনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা কাফন,জানাজা ও দাফন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে উপজেলায় কোনো মুসলমান মারা গেলে ওই টিম তার কাফন, জানাজা ও দাফনের ব্যবস্থা করবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম জানান,একটি মৃত্যুও আমাদের কাম্য নয় তাই নিয়মিত টহল চলছে সবাই যেন নিজ বাড়িতে অবস্থান করে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলে আর আগাম প্রস্তুতি হিসেবে উপজেলা কাফন,জানাজা ও দাফন কমিটি গঠন করা হয়েছে।