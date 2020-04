নওগাঁয় নিজ ইচ্ছায় গ্রামবাসীর লকডাউন ঘোষণা

সুদাম চন্দ্র, নওগাঁঃ নওগাঁ সদর উপজেলার শৈলগাছি ইউনিয়নের রামরায়পুর গ্রামের সরদারপাড়া (চেয়ারম্যান পাড়া) মহল্লাবাসিরা নিজ উদ্যোগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মহল্লায় প্রবেশের পথে বাঁশের বেড়া দিয়ে লকডাউন করে রেখেছে। এছাড়া এলাকাবাসীর জন্য প্রবেশের মুখে হাত পরিষ্কার করা সাবান এবং পানি ভর্তি ড্রাম রেখেছেন এলাকার সরদারপাড়া যুবক সমিতির সদস্যরা। এভাবে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে সবাই নিজ নিজ এলাকায় দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারেন বলে মনে করেন সরদারপাড়া যুবক সমিতির সদস্যরা। তারা জানান, এই মহল্লায় প্রায় ৫০টি পরিবারের ২০০-২২০ জন মানুষের বসবাস। সবাইকে করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর থেকে প্রতিকার পাবার উপায় সম্পর্কে সব সময় সচেতন করার কাজ করে যাচ্ছে এই যুবক সমিতি।

বাঁশের বেড়া দিয়ে লকডাউন করার প্রসঙ্গে তারা বলেন, নিজ নিজ দূরত্ব বজায় রেখে এলাকাবাসী প্রয়োজন ছাড়া মহল্লা থেকে বের হচ্ছেন না। মরনঘাতি এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মহল্লার প্রবেশপথে সাবান এবং পানি দেয়া আছে। তারা যাওয়া আসার সময় এটি ব্যবহার করে থাকেন। তারা বলেন- বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের গ্রামের মহল্লা সুরক্ষার্থে এসব ব্যবস্থা সরদার পাড়া যুবক সমিতির পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে।

এদিকে বিষয়টি সম্পর্কে নওগাঁ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে নিজ নিজ এলাকা সুরক্ষিত রাখার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ সবার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। প্রতিটি এলাকায় যদি এলাকাবাসী এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় এগিয়ে আসেন তবে এ মরণঘাতি ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষ রক্ষা পাবে।

ইউএনও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মরণঘাতি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চেয়ারম্যানপাড়া গ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে উপজেলার সব এলাকার মানুষ এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সবাইকে নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করার আহŸান জানান এই কর্মকর্তা।

