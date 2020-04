পিরোজপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে ১ জনের মৃত্যু, করোনা আতঙ্ক

শেখ সাথী ইসলাম,পিরোজপুর প্রতিনিধি:পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার মাদুলিহারানিয়া গ্রামে করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বজলুর রহমান হাওলাদার (৭০) নামে এক বৃদ্ধ। বুধবার (৮ এপ্রিল) ভোররাত ৪টার দিকে নিজ বাড়িতে মারা যান ওই বৃদ্ধ।

মৃত ব্যক্তির মেয়ে জামাই মিলন জানান, তার শ্বশুর গত ২৬ মার্চ ৪ মাস ধরে দেশের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় তাবলিগ জামাতে সময় লাগিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। গত কয়েকদিন ধরে হালকা জ্বর ও গলাব্যথা ছিল এবং আজ ভোররাতে মারা যায়। তিনি আরো বলেন, তিনি তার শ্বশুরের জানাজায় যাবেন না, কারণ তিনি সরকারি চাকরি করেন।

ঘটনার বিষয়ে শাঁখারীকাঠী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আখতারুজ্জামান গাউস বলেন, মারা যাবার বিষয়টি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে টিএইচও, ওসি এবং ইউএনও সাহেবকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি।

মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান নাজিরপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইসও ডা. ফজলে বারি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে করোনার টেস্ট করতে প্রেরণ করা এবং উক্ত এলাকা লকডাউন করার প্রক্রিয়া চলছে।

