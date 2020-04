ঘটনাটি সত্যই অ’বাক করা৷ আসাদুল্লা খান, ৫১ বছর বয়স তাঁর৷ স্ত্রী সাজিয়া ও কন্যার সঙ্গে পাকিস্তানের এই বাসিন্দা থাকতেন জার্মানিতে৷১৯ বছরের মেয়ে লারিবের স’ঙ্গে কোনও সমস্যাই ছিল না৷কিন্তু বাবা আসাদুল্লা একদিন হঠাৎ দেখলেন মেয়ে বাবাকে লুকিয়ে ক’ন্ডোম চুরি করছে৷ আর তাতেই মাথা গ’রম হয়ে গেল বাবার৷ মেয়েকে ঘরে দ’রজা ব’ন্ধ করে গলা ফাঁ’স দিয়ে খু’ন করলেন বাবা৷



মা হাজার চেষ্টা করেও মেয়েকে বাঁচাতে পারেননি৷ আদালতের সামনে মৃ’ত মহিলার মা জানিয়েছেন, তাঁদের স’ন্দেহ এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে৷মেয়ে এভাবে পরিবারের অ’মতে একটি ছেলের স’ঙ্গে প্রে’ম করছে, সেটা মেনে নিতে পারেননি বাবা৷ কারণ, ঘটনার



পরে তাঁর মনে হয়েছে, মেয়ে এভাবেই ক’ন্ডোম চু’রি করে হয়ত আগেও ছেলেটির স’ঙ্গে যৌ’নতায় অংশ নিয়েছিল৷ মেয়েকে একাধিকবার মা বাবা দুজনেই হি’জাব পড়তে বলেছিলেন, কিন্তু সে পড়েননি৷ কোনও কথাই মেয়ে শুনতো না বলেও অ’ভিযোগ তাঁদের৷

লারিবের একটি বোনও আছে৷ সে সেদিন বাড়িতে ছিল৷ তাই কী’ভাবে ঘটনা ঘটেছে, তেমন কোনও নি’রপেক্ষ মতামতও পাওয়া যায়নি৷ তবে ঘটনার না’রকীয়তায় অ’নেকেই স্ত’ম্ভিত হয়ে গিয়েছেন৷