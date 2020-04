বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ লাখ, মৃত ৮১ হাজার

বিশ্বের ২০৯টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ১৪ লাখ ১১ জাচার ৩৪৮। এদের মধ্যে চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছে ৩ লাখ ৭৪৯জন । মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮১ হাজার ৪৯ জন।

মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) দিনগত রাত ১২টায় আন্তর্জাতিক জরিপ স্ংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটার এ তথ্য জানায়। সংস্থার ওয়েবসাইটের সর্বশেষ আপডেট থেকে জানা গেছে, বিশ্বে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৬ হাজার ৩৯৫ জন। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬৫ হাজার ৩৪৪জন।

করোনায় প্রাণহানির সংখ্যা এখনো শীর্ষে রয়েছে ইতালি। মহামারিতে দেশটির মৃতের সংখ্যা এখন ১৭ হাজার ১২৭। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ জন। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আগের চেয়ে কমে এসেছে, আক্তান্ত ৩ হাজার ৩৯ জন এবং মৃত ৬০৪।

গত একসপ্তাহের মতোই করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় শীষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট ৩ লাখ ৮৬ হাজার ৫৮৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ২২ হাজার ৮৩৭ জন চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছে।করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ১৯ হাজার ৫৮ড জন। ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১২ হাজার ২৭৫ জন, মারা গেছে এক হাজার ৪০৪ জন।

স্পেনে ভাইরাস আক্রন্তের সংখ্যাটি একদিন আগেই ইতালিকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশটিতে এক লাখ ৪০ হাজার ৫১১ জন। নতুন করে আক্রা্ন্ত হয়েছে তিন হাজার ৮৩৬ জন। দেশটিতে ২৪ করোনায় প্রাণ গেছে ৫৫৬ জনের। মোট প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন হাজার ৮৩৬ জন।

জার্মানিতে এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫ হাজার ৬০৫ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ১ হাজার ৯০৫ জন। করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে ৩৬ হাজার ৮১ জন।

ফ্রান্সে ৯৮ হাজার ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৮ হাজার ৯১১ জন। সুস্থ হয়েছে ১৭ হাজার ২৫০ জন।

যুক্তরাজ্যেও করোনা তাণ্ডব চালাচ্ছে, দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ হাজার ২৪২ জন। মারা গেছে ছয় হাজার ৩৭৩ জন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। যুক্তরাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ছয় হাজার ১৫৯ জন, মারা গেছে ৭৮৬ জন।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইরানেই সবচেয়ে বেশি তাণ্ডব চালিয়েছে করোনা। দেশটিতে ৬২ হাজার ৫৮৯ জন এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে ৩ হাজার ৮৭২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এবং সুস্থ হয়েছে ২৪ হাজার ২৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ১৩৩ জন।

করোনার উৎপত্তিস্থল চীনে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। দেশটিতে মোট আক্রান্ত হয়েছে৮ ১ হাজার ৭৪০ জন। সুস্থ হয়েছে ৭৭ হাজার ১৬৭ জন।

প্রতিবেশি দেশ ভারতে একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩৩ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৩১১ জন। দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ১৫০, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ২৪ জন।

বাংলাদেশে নতুন করে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জন আক্রান্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৪ জন।এদের মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হওয়ায় দেশে করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন ১৭।