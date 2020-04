সকাল-সন্ধ্যা কালোজিরা মধু খেয়ে করোনামুক্ত!

করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক নিয়ে এখনও অথৈ জলে গবেষকরা । রোজই চলছে নিত্যনতুন গবেষণা। একিন্তু এখনও পর্যন্ত করোনার কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি বিশ্বের কোনও দেশ। মৃত্যুর সংখ্যা যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও।তেমনি নাইজেরিয়ার ওয়ো রাজ্যের গভর্নর সেয়ি মাকিন্দে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত সপ্তাহেই ধরা পড়ে তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন।

কিন্তু এখন তিনি করোনা মুক্ত। করোনার হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। পরে সোমবার তিনি জানিয়েছেন, কী করে করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কী ধরনের খাবার তিনি খেয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি আইসোলেশনে ছিলেন। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। অবশেষে তিনি জয় পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, শুধু কালোজিরা আর মধু খেয়েই তিনি করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন। করোনার হাত থেকে বাঁচতে শরীরের ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার কথা বলেন তিনি।

সেয়ি মাকিন্দে বলেন, ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার উপাদান আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। গভর্নর সেয়ি মাকিন্দে বলেন, ওয়ো রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বোর্ডের নির্বাহী সচিব ড. মাইদেন ওলাতুনজি আমার হাতে কালোজিরা তুলে দেন। তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে দেন তিনি। আমি সেটা খেয়েছি। আর এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোই ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করে আর করোনাভাইরাস নির্মূল করে।

তিনি বলেন, মাইদেন ওলাতুনজি কালোজিরা আর মধুর মিশ্রণটি সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার খেতে বলেন। আমি সেই উপদেশ মেনে চলেছি। আমি এখন ঠিক আছি। অনেক সুস্থ অনুভব করছেন বলেও জানান সেয়ি মাকিন্দে।