করোনার অজুহাতে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে মুসলিমদের: ওয়াইসি

ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। গোটা দেশেই ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে করোনা ভাইরাস। এখনও পর্যন্ত এদেশে ৪ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ সংক্রমিত এই রোগে। মৃত্যু হয়েছে শতাধিক।

এরই মধ্যে আবার করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে দেশ জুড়ে কয়েকটি গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ধরণের গুজবই এড়িয়ে চলতে বলছেন সবাই। মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নানা অপপ্রচার চলছে সেই বিষয়ে এবার গর্জে উঠলেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তাঁর সমালোচনামূলক টুইটের লক্ষ্য এবার হল শাসক দল বিজেপি।

ওয়াইসি বলেন যে, করোনার অজুহাতে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনকে। আসলে করোনা জেরে দেশে জারি সাম্প্রতিক লকডাউনের সমালোচনা এড়াতেই এ জাতীয় প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, অভিযোগ তাঁর।

আসাউদ্দিন ওয়াইসি টুইটে লেখেন, ‌অপরিকল্পিতভাবে লকডাউনের সমালোচনা এড়াতে এবং নতুন করে কভিড-19 এর সংক্রমণে ব্যর্থ সরকার মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতেই এসব করছে। বিজেপি প্রচারকদের জানা উচিত যে এভাবে হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ডের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসকে হারানো সম্ভব নয় … মুসলিমদের বলির পাঁঠা বানালেই করোনা ভাইরাসের ওষুধ মিলবে না, আর তাছাড়া এটা করোনা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত পরীক্ষার বিকল্পও হতে পারে না … ।