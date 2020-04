করোনায় বেকার হবে ৩৩০ কোটি মানুষ, দেখা দেবে অস্থিরতা : আইএলও

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনার ভ’য়াল তা’ণ্ডব চলছে বিশ্বজুড়ে। লকডাউন হয়ে গেছে অধিকাংশ দেশ ও শহর। বন্ধ হয়ে গেছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই পরি’স্থিতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনার যে বিরূ’প প্রভা’ব পড়েছে, তাতে ৩৩০ কোটি কর্মক্ষম মানুষের আংশিক বা পুরোপুরি বেকার হয়ে যাওয়ার আশ’ঙ্কা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

জাতিসংঘের এই সহযোগী সংগঠন বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযু’দ্ধের পর এমন সং’কট বিশ্বে আর আসেনি। তবে বছরের শেষ ছয়মাসে অর্থনীতির চাকা ঘুরে দাঁড়ালে এবং কার্যকর নীতিকৌশল অবলম্বন করা গেলে পরি’স্থিতি মো’কাবেলা করা সম্ভব হবে। আইএলও বলেছে, যে পরি’স্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে বৈশ্বিক কর্মক্ষম মানুষের ৮১ শতাংশ (৩৩০ কোটি) আংশিক বা পুরোপুরিভাবে বেকার হয়ে যেতে পারেন।

অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সাড়ে ৩৩০ কোটি মানুষের ভবিষ্যত অনি’শ্চিত হয়ে পড়েছে। গত বছর ডিসেম্বরে আড়াই কোটি মানুষের নতুন করে বেকার হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএলও। করোনা ভাইরাসের প্রাদু’র্ভাব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে সেই পূর্বাভাস আর টিকছে না। ভাইরাসের সং’ক্রমণ ঠে’কাতে বহু দেশে লকডাউন চলছে।

মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও। প্রায় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। উৎপাদনে যাচ্ছে না বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান। এই পরি’স্থিতিতে অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মীদের আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে চাকরি থেকে অব্যাহ’তি দিচ্ছে। ২০২০ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলো ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কর্মঘণ্টা কমিয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে আইএলও।

আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার বলেছেন, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা বিপ’র্যয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। উন্নত ও উন্নয়নশীল, দুই ধরনের দেশেই এ সং’কট দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জ’রুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ নিলে হয়তো এ পতন থেকে র’ক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

এটি প্রায় ২০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মজীবী মানুষের চাকরি হা'রানোর বাস্তবতা সৃষ্টি করবে। সবচেয়ে হু'মকির মুখে পড়বে আরব অঞ্চলের দেশগুলো। এ অঞ্চলের ৫০ লাখ পূর্ণকালীন কর্মজীবী মানুষ কর্মহী'ন হয়ে পড়তে পারেন। ফলে দেখা দিতে পারে অস্থি'রতা। সূত্র- আইএলও।