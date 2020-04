করোনা মোকাবিলায় ১৫০০ কোটি রুপি দিবে টাটা পরিবার

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ভারতকে ১৫০০ কোটি রুপি সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে টাটা পরিবার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ দাাঁড়ায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। রোববার (২৯ মার্চ) এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া ও এনডিটিভি অনলাইন।

১৫০০ কোটি রুপির মধ্যে ৫০০ কোটি রুপি দেবে টাটা ট্রাস্ট, যা প্রথমে ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে টাটা সন্স আরও এক হাজার কোটি রুপি সহায়তার ঘোষণা দেয়।

এ তহবিল চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রী কেনা, করোনা পরীক্ষার কিট কেনা, চিকিৎসা অবকাঠামো তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হবে।

টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রতন টানা এই টুইট বার্তায় বলেন, ‌মানবজাতি হিসেবে আমরা যেসব কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি তার মধ্যে অন্যতম করোনাভাইরাস। টাটা ট্রাস্ট ও টাটা গ্রুপ দেশের মানুষের প্রয়োজনে অতীতে এগিয়ে এসেছে। এখন প্রয়োজনটা অতীতের চেয়ে বেশি।

আরেক বিবৃতিতে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন বলেন, করোনা মোকাবিলায় টাটা সন্স টাটা ট্রাস্টের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।