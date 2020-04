খানসামায় দরিদ্র ও কর্মহীনদের পাশে যমুনা ব্যাংক কর্মকর্তা গৌরাংগ চন্দ্র সরকার

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:দিনাজপুরের খানসামায় দরিদ্রদের পাশে দাড়িয়েছে খানসামার কৃতি সন্তান ও যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের ফাস্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট গৌরাংগ চন্দ্র সরকার ।

৯ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকালে যমুনা ব্যাংক কর্মকর্তার পক্ষে উপজেলার ছাতিয়ানগড় গ্রামে ২০টি পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ৫শত টাকা করে প্রদান করেন তার বড় ভাই আকবর আলী শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুভাষ চন্দ্র সরকার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আংগারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রশিদুল ইসলাম শাহ।

যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের ফাস্ট এসিস্ট্যান্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট গৌরাংগ চন্দ্র সরকার জানান,সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সার্মথ্য অনুযায়ী এলাকার মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছি সরকারের পাশাপাশি সকল সামর্থ্যবানরা যদি নিজ নিজ এলাকার দরিদ্র প্রতিবেশীদের পাশে এগিয়ে আসে তাহলে কেউ অনাহারে থাকবে না।