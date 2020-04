চিকিৎসকদের জন্যে বিলাসবহুল হোটেল খুলে দিল টাটা

প্রাণঘাতী করোনা মোকাবিলায় দেশের উদ্যোগপতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুদান দিয়েছে টাটা গোষ্ঠী। টাটা গোষ্ঠীর দু’টি সংস্থা ইতোমধ্যেই যৌথভাবে দেড় হাজার কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করছে। এবার ওই গোষ্ঠীর তৃতীয় সংস্থাটিও এগিয়ে এলো।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে মুম্বাইয়ের বিলাসবহুল তাজ হোটেলের দরজা। যেসব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের রাখা হবে বিলাসবহুল তাজমহল প্যালেসে। এছাড়াও তাজ গ্রুপের আরও ৬টি হোটেল খুলে দেওয়া হয়েছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য।

টাটা গোষ্ঠীর হোটেলগুলোর মালিক সরকারিভাবে ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানি লিমিটেড। কোম্পানির পক্ষ থেকে গত শুক্রবার (৩ এপ্রিল) জানানো হয়, এই কঠিন সময়ে আমরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য হিসেবে যেসব চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনার বিরুদ্ধে লড়ছেন, তাদের জন্য আমরা আমাদের হোটেলের ঘর খুলে দিচ্ছি।

আইএইচসিএলের তরফে জানানো হয়, তাদের মোট সাতটি হোটেলের দুই হাজার ৩০৫টি রুম স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের জন্য খোলা হচ্ছে। মুম্বাই পুরসভার চিকিৎসকরা এই হোটেলগুলোতে থাকার সুযোগ পাবেন। দেশজুড়ে করোনার প্রকোপ বাড়তেই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সামাজিকভাবে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে ঘরছাড়া করারও অভিযোগ উঠেছে মালিকদের বিরুদ্ধে। এমন পরিস্থিতিতে তাজের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

গত সপ্তাহেই করোনা মোকাবিলায় টাটা সন্সের পক্ষ থেকে এক হাজার কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা করা হয়। টাটার আরেক সংস্থা টাটা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় আরও ৫০০ কোটির অনুদান। অর্থাৎ, সবমিলিয়ে টাটা গোষ্ঠী অনুদান ঘোষণা করে দেড় হাজার কোটি টাকা।

এদিকে টাটা গোষ্ঠী তাদের বিলাসবহুল তাজ হোটেল চিকিৎসাকর্মীদের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেটিজেনদের মন কেড়েছে। নেটিজেনরা সংস্থার চেয়ারম্যান এমেরিটাস রতন টাটাকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।