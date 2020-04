চিরিরবন্দরে বিভিন্ন স্থানে ৬ দোকান মালিককে ২৮ হাজার টাকা জরিমানা

মোহাম্মাদ মানিক হোসেন চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ঃ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সব দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ৬ দোকান মালিককে ২৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইরতিজা হাসান। এ সময় উপজেলার, রাণীরবন্দর বাজরের রুস্তম এন্ড সন্সকে ১০ হাজার টাকা, কোহিনুর সু-স্টোরকে ১০ হাজার টাকা ,ভুষিরবন্দর বাজার ও ঘুঘুড়াতলী মোড়ে ৪ ব্যবসায়ীকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইরতিজা হাসান জানান, ২৬ মার্চ থেকে চলমান নির্দেশনা অনুযায়ী ওষুধের দোকান , কাঁচামালের দোকান (দুপুর ১টা) ব্যতীত সব ধরনের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশ উপেক্ষা করে দোকান খোলা রাখায় ৬ দোকান মালিককে মোট ২৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

