জামালপুরে লকডাউন মানছে না গ্রামের মানুষ !

মোঃ ইমারান মাহমুদ, জামালপুর :

জামালপুর জেলার গ্রামের মানুষেরা মানছে লকডাউন। সরকারি ছুটি হওয়ায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা কর্মজীবি মানুষজন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের রাস্তা চায়ের দোকানসহ বিভিন্ন স্থানে। অনেক লোকজন এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আড্ডায় মেতে উঠেছে। ইতি মধ্যে জেলায় ২ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

জামালপুর জেলাকে গতকাল বুধবার লকডাউন ঘোষনা করেছেন জেলা প্রশাসক। জেলার প্রতিটি অঞ্চল লকডাউন করলেও মানছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। জেলা প্রশাসনের গনবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল সকল গনপরিবহন বন্ধ থাকবে, সাপ্তাহিক হাট-বাজার গুলো বন্ধ থাকবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ঔষধের দোকান যথারিতি খোলা থাকবে।

জানা যায়, মাদারগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজার রাস্তার মোড় দোকান-পাটে চলছে আড্ডা। আদারভিটা ইউনিয়নের আদারভিটা বাজার, সিধুলি ইউনিয়নের শ্যামগঞ্জ কালিবাড়ি বাজার, জাঙ্গালিয়া বাজার এবং গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার মোড়।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের গোদার বাজার, বেলতৈল বাজার, ছবিলাপুর বিএনএস বাজার, পূর্ব ছবিলাপুর মিলন বাজার, আইনালের মোড়, কাহেতপাড়া বাজার, সগুনা বাজার, বাগবাড়ী মোড়, বাংলা বাজারসহ প্রত্যেক গ্রামের মোড়ে মোড়ে চলছে আড্ডা।

জামালপুর সদর উপজেলার নান্দিনা বাজার, শরিফপুর বাজার, দিগপাইদ, তুলশিপুর, পিয়ারপুর বাজারসহ গ্রামের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মেতে উঠেছে আড্ডায়। এদিকে ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশিগঞ্জ, সরিষাবাড়ি উপজেলার প্রতিটি গ্রামের হাট-বাজার, রাস্তার মোড় গুলোতে চলছে ঝমঝমাট আড্ডা।

প্রতিটি গ্রামের অবস্থা যেন হাট-বাজার লেগে আছে। জেলার প্রত্যেক বাজার এলাকায় সকালে ও বিকেলে ব্যপকমাত্রায় লোক সমাগম দেখা যায়। দোকানপাট যথারীতি চালু রাখছে দোকানদারেরা। গ্রামের মানুষ বাজারে আসে আড্ডা দিতে। গ্রামের ভিতরে কর্মবিরতিতে থাকা মানুষগুলো দলে দলে নেমে আসে রাস্তায় বিভিন্ন মোড়ে, অনেকেই তাস, কেরাম, ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠে। এসব কর্মকান্ড নিয়ে সচেতন মানুষ উদ্ধিগ্ন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হক জানান, গতকাল থেকে পুরো জেলা লকডাউন করা হয়েছে। য়ারা লকডাউন মানবে না তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সারা জেলা মাইকিং করে সকলকে আবগত করা হয়েছে। আমরা সব সময় তৎপর রয়েছি প্রতিটি কর্ণারে কর্ণারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। আমরা আমাদের আইন জানিয়ে দিয়েছি। আমরা আমাদের চেষ্ঠাটা চলিয়ে যাবো যতটুকু করা যায়। আপনারাও আমাদেও পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করুন।

