বিরামপুরে নির্বাহী কর্মকর্তা ওসি নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংবাদে অবহেলা

বিরামপুর প্রতিনিধি মোঃ রেজওয়ান আলী-দিনাজপুর বিরামপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসি নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের সংবাদ অবহেলা জ্ঞাপনের সংবাদে জনসাধারণ দিশেহারা।

তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে,গত ৮ই এপ্রিল ২০২০ ইং তারিখ রোজ বুধবার রাএি অনুমান ০৯ঃ১২ মিনিট সময়ে ০১৭৭৩৫০৭২২৭ নাম্বার থেকে নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংবাদ তথা উপজেলার ৪নং দিওড় ইউনিয়নের আঠারো জানি গ্রামে ঢাকা থেকে ৩জন ব্যাক্তি সর্দি জ্বর কাঁশি নিয়ে অএ গ্রামে প্রবেশ করেছে।

এমন খবরটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদুর রহমান কে মুঠোফোনে জানালে তিনি বিষয় টি ওসি মনিরুজ্জামানকে জানাতে বলেন,ঠিক সেই মতে মুঠোফোনে সংবাদ টি ওসি কে রাএি ০৯ঃ১৫ মিনিট সময়ে জানালে তিনি বলেন আমি বাড়ি বাড়ি যেয়ে এমন কাজ করা সম্ভব নয় বলে জানান।

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মানব সম্পদ রক্ষার্থে ও নিরাপদে রাখতে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।তিনি নোবেল করোনা ভাইরাস আশংকার যে কোন সংবাদ স্হানীয় প্রশাসন কে জানাতে বলেছেন,স্হানীয় প্রশাসন তাহা কেমন ভাবে পালন করছেন তার একটু নমুনার চিএ সকলের জানা প্রয়োজন।

বিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসি জণকল্যাণে অপারগতার পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়টি যথাযথ ভাবে

পালন করতে বিরক্তবোধ মনে করে উক্তি প্রকাশ করেছেন যাহা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদেশ কে অমান্য করা হয়েছে মর্মে জনসাধারণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

যদি বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাসে মানুষ কে নিরাপদ রাখতে সরকারের জোরাল উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন

তবে উপজেলা প্রশাসনের এমন অবস্থা কেন এমনই প্রশ্ন জনসাধারণের।এ বিষয়ে অএ মহল্লার জনসাধারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। জনগণের জিবন মান উন্নয়নে সরকার নিরোলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং স্হানীয় প্রশাসন কে তাহা কড়া নজর দারি পর্যবেক্ষণ করার বিষয় টি স্হানীয় প্রশাসন তাহা অবহেলায় কারন ক্ষতিয়ে দেখার বিষয় টি প্রতক্ষ্য ভাবে দেখবেন এমনই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর।

স্হানীয় প্রশাসন কেন নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এগিয়ে আসছেন না এর কারন কি জনসাধারণ তাহা জানতে চায়,পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধ স্হানীয় প্রশাসন কেও তাৎক্ষণিক ব্যাবস্হা নিতে বলার পরও নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারি পরিপএ এখনও পাওয়া যায় নাই এমন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন,বিষয় টি উর্ধ্ত্বন কৃর্তপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন এলাকাবাসী।

স্হানীয় প্রশাসন কেন অবহেলার চোঁখে মানবসম্পদের রক্ষায় এগিয়ে না আসার করন জানতে চায়। পরবর্তীতে পূণরায় রাএি ০৯ঃ১৭ মিনিট

সময় নির্বাহী কর্মকর্তা কে জানালে তিনি বলেন সরকারের পক্ষ্য থেকে এমন কোন পরিপএ আমাদের নিকট এখনও আসেনাই যে সংবাদ পাওয়া মাএ বাড়ি বাড়ি গিয়ে হোমকরেন্টাইনের ব্যাবস্হা করতে হবে মর্মে জানান। মেইল পাঠালে অফিসে আগামীকাল কাল দেখব যদি পূনরায় আপনি জানান এমন মত প্রজাশ করেন যাহা জনগণের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী বয়ে আনবেন। পর্যবেক্ষণে জানা যায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণের খবরটি জানার পর তাদের উপর একটি বোঝা চাপানো হয়েছে মনে করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ওসি বক্তব্য প্রকাশ করেন।

