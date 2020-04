মহেশপুরে আত্মহত্যাকারী ওহিদুলের পরিবারের সার্বিক দায়িত্ব নিলেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

গত ২ দিন পূর্বে ৪সন্তান মা ও স্ত্রী কে দুইদিন খাবার মুখে তুলে দিতে না পারায় মহেশপুর উপজেলার কাজীরবেড় ইউনিয়নের ডালভাঙ্গা গ্রামের ৪সন্ত্রানের জনক ভ্যান চালক ওহিদুল ইসলাম (৩৫)গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ খবর মুহুর্তে সংবাদপত্রের মাধ্যমে লন্ডনে অবস্থান রত বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেখারপর তিনি আর্থিক ও খাদ্য সহযোগিতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার সময় তারেক রহমানের পক্ষে নগদ টাকা, চাল, ডাউল সহ বিভিন্ন সামগ্রী মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোহাম্মদ মেহেদী হাসান রনি ওই পরিবারের সদস্যদের হাতে পৌছে দেন। আত্মহত্যকারী ওহিদুলের ২ মেয়ে ওহিদা (১৩) নাহিদা (১১) ছেলে স্বাধীন (৬) শাহিন (৪) তার মা ও স্ত্রী রয়েছে। মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মেহেদী হাসান রনি বলেন বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপনার সন্তানদের লেখাপড়া ও ভোরণ পোষনের দায়িত্ব নিয়েছেন। উল্লেখ্য, ৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ৭ নং কাজীরবেড় ইউনিয়নের ডালভাঙা গ্রামের অহিদুল (২৮) নামের এক ভ্যান চালক অভাবের তাড়নায় গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। পরে স্ত্রী তার চার সন্তান নিয়ে বিপাকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে লন্ডনে অবস্থান রত বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেখারপর তিনি আর্থিক ও খাদ্য সহযোগিতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

