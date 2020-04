রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে শ্রমজীবী ও অসহায় পরিবারে মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।

৬ এপ্রিল সন্ধা ৭টায় পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চ এর উদ্যোগে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া ৫০টি শ্রমজীবী ও অসহায় পরিবারে মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের উপদেষ্টা মোশাররফ হোসাইন বাবুল বিতরন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি আমির হাসান মাসুদ, নির্বাহী সদস্য মোঃ আনোয়ার হোসেন, রাসেল, রনি, রাব্বি প্রমূখ।

উল্লেখ্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আগেই ঘোষণা ছিল, বাড়ি থাকুন, আপনার ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে। সে ঘোষণা মতোই রাতের অন্ধকারে সংগঠনের সেচ্ছাসেবকগন দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের ঘরে ঘরে তাদের খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেয়।

Please follow and like us: