হাকিমপুরে নিজ উদ্যোগে আটা বিতরণ কলেন আলহাজ¦ ওয়াহিদুর

হিলি প্রতিনিধি

দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার ছাতনী গ্রামের বাসিন্দা আলহাজ¦ ওয়াহিদুর রহমান নিজ উদ্যোগে তাঁর নিজ ও পাশর্^বর্তী গ্রামের ২শ’ অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে গমের আটা বিতরণ করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে তার বাড়ি থেকে প্রত্যেককে ৩ কেজি করে আটা বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন হাকিমপুর (হিলি) পৌর সভার ৯ নং ওয়ার্ডের আ.লীগ সভাপতি বাদল তিগ্যা, সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা শফিকুল ইসলাম, শাহজাহান আলী, সাইদুর রহমান প্রমুখ।

আলহাজ¦ ওয়াহিদুর রহমান জানান, করোনার ভাইরাসের কারণে সারাদেশে অঘোষিত লকডাউন চলছে। এতে এলাকার বেশ কিছু লোক কর্মহীন হয়ে পড়ায় তাদের পরিবার নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে। তাই তাদের কথা বিবেচনা করে আমি আমার নিজ তহবিল থেকে গমের আটা বিতরণের উদ্যোগ নেই।